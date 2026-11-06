Sport Boys empieza a asegurar la continuidad de sus principales referentes de cara a una temporada especial. Carlos Zambrano tiene un acuerdo de palabra con la institución rosada para continuar durante todo el 2027, año en el que el club chalaco celebrará su centenario.

Según se conoció, las conversaciones llegaron a buen puerto y solo resta formalizar el vínculo. Se espera que el defensor de la selección peruana firme su nuevo contrato durante la próxima semana, con lo que quedaría asegurada su presencia en el equipo para una campaña histórica para la institución.

La permanencia del ‘Kaiser’ representa una noticia importante para Sport Boys, que busca mantener una base competitiva y consolidar un plantel protagonista en el año de sus 100 años de historia.

Carlos Zambrano y su temporada 2026 con Sport Boys

El defensor llegó al conjunto chalaco durante marzo de este año, después de su salida de Alianza Lima. Desde entonces, se convirtió en una de las principales alternativas para reforzar la última línea del equipo y aportar su experiencia al plantel rosado.

En el Torneo Clausura, Zambrano ha tenido participación habitual. De acuerdo con los registros estadísticos, suma 14 partidos disputados en el certamen, con cuatro tarjetas amarillas y sin goles anotados.

¡Plan Centenario! Sport Boys asegura la continuidad de Carlos Zambrano para el 2027. (Foto: Sport Boys)

Su experiencia y presencia en la defensa lo han convertido en uno de los futbolistas importantes del equipo durante la temporada. En septiembre, el propio jugador expresó su satisfacción por su etapa en el Callao y dejó abierta la posibilidad de continuar en el club.

“Estoy feliz en el Sport Boys, hemos hablado de renovación, pero les he dicho que me esperen al final del torneo porque el próximo año ya tendría 38 años”, manifestó en aquella oportunidad.

La continuidad de Zambrano forma parte de la planificación de Sport Boys para el 2027. La institución chalaca cumplirá 100 años y apunta a construir un equipo competitivo que esté a la altura de una celebración tan importante para sus hinchas.

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