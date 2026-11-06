Carlos Zambrano llegó a un acuerdo con Sport Boys para seguir en el año de su centenario: ¿cuándo firmará? Foto: Depor/Instagram
Carlos Zambrano llegó a un acuerdo con Sport Boys para seguir en el año de su centenario: ¿cuándo firmará? Foto: Depor/Instagram
Por Redacción EC

Sport Boys empieza a asegurar la continuidad de sus principales referentes de cara a una temporada especial. Carlos Zambrano tiene un acuerdo de palabra con la institución rosada para continuar durante todo el 2027, año en el que el club chalaco celebrará su centenario.

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