Sport Boys comenzó a planificar la temporada de su centenario y tiene como prioridad mantener a algunos de sus nombres más importantes. Carlos Zambrano y Christian Cueva están en los planes de la institución chalaca, que ya inició las gestiones para contar con ambos futbolistas el próximo año.

Mario Flores, gerente deportivo del cuadro rosado, confirmó que las conversaciones con los jugadores y la directiva ya se realizaron. “La semana pasada tuvimos una reunión con ellos, con la directiva también, para que puedan continuar el próximo año”, explicó.

El directivo también reveló que el club dio pasos concretos para avanzar en las negociaciones y que la continuidad de ambos cuenta con el respaldo del técnico Carlos Desio. “Son del agrado del ‘profe’ y de la gerencia deportiva. Ya eso está encaminado. Ya me reuní con el representante de uno, ya se le envió la propuesta a los dos. La idea es que puedan estar acá en nuestro centenario”, sostuvo.

¿Se quedan para el Centenario? Sport Boys busca asegurar a Carlos Zambrano y Christian Cueva.

Otro de los nombres consultados fue el de Miguel Trauco. Sobre la posibilidad de que el lateral permanezca en el equipo del Callao, Flores dejó abierta la puerta, aunque precisó que todavía no existe una decisión definitiva. “Su caso lo está viendo el ‘profe’. Yo creo que hay posibilidades, pero lo tocaremos en su momento”, manifestó.

La planificación de Sport Boys apunta a construir un plantel competitivo para una temporada especial en su historia institucional. El centenario del club se celebrará en 2027, año en el que la directiva buscará consolidar las renovaciones y definir qué futbolistas continuarán defendiendo la camiseta rosada.

SOBRE EL AUTOR