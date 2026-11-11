¿Se quedan para el Centenario? Sport Boys busca asegurar a Carlos Zambrano y Christian Cueva.
¿Se quedan para el Centenario? Sport Boys busca asegurar a Carlos Zambrano y Christian Cueva.
Por Redacción EC

Sport Boys comenzó a planificar la temporada de su centenario y tiene como prioridad mantener a algunos de sus nombres más importantes. Carlos Zambrano y Christian Cueva están en los planes de la institución chalaca, que ya inició las gestiones para contar con ambos futbolistas el próximo año.

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