Sport Boys critica a la CONAR: “A Universitario le dieron la razón y al mismo tiempo a nosotros no”

La polémica arbitral en la Liga 1 continúa escalando y ahora Sport Boys alzó la voz con dureza contra el uso del VAR y los criterios aplicados por los jueces.

Martín Noriega, administrador del cuadro chalaco, puso en duda la preparación técnica del presidente de la CONAR, Juan Sulca y del jefe instructor del VAR, Víctor Hugo Carrillo, al señalar que no cuentan con los conocimientos necesarios para determinar con precisión jugadas milimétricas.

“Ni el señor Sulca, ni Víctor Hugo Carrillo dominan geometría descriptiva ni dibujo técnico para tener autoridad en este tipo de decisiones. Se están obviando conceptos básicos como paralelismo, isometría y axonometría, que son los que realmente determinan si una jugada es lícita o no”, sostuvo Noriega, remarcando que el problema no es futbolístico ni legal, sino estrictamente técnico.

Sus declaraciones se dan días después de que Universitario de Deportes reclamara públicamente por el penal sancionado a Williams Riveros en su último encuentro, acción que generó debate y motivó un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), que respaldó la decisión arbitral. Para Noriega, esa respuesta evidenció un trato desigual con Sport Boys, que reclamó también una situación similar.

“Nuestra indignación se multiplicó cuando vimos que a Universitario sí le dan la razón y a nosotros no. Tienen que tratar a todos los actores de la misma manera”, afirmó.

El directivo rosado anunció que Sport Boys acudirá a instancias nacionales e internacionales para buscar una revisión objetiva de este tipo de jugadas. Incluso planteó la participación de colegios de ingenieros o arquitectos como entes imparciales para analizar técnicamente las decisiones del VAR.

“Vamos a ir hasta la comisión técnica de FIFA, Conmebol, CONAR, la FPF y la Liga 1. El VAR se instaló para restituir justicia al fútbol, pero estamos haciendo lo contrario por no incorporar intérpretes idóneos”, agregó.

Noriega adelantó que el club enviará cartas formales, aunque advirtió que no se quedarán solo en trámites administrativos. “Una carta impacta hasta el siguiente partido, pero nosotros vamos a seguir hasta el final. Lo que buscamos es respeto para Sport Boys y justicia en este deporte que tanto amamos”, concluyó.