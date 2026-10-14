Sport Boys afronta un nuevo inconveniente antes de su próximo compromiso por el Torneo Clausura 2026. La presencia de Christian Cueva frente a Juan Pablo II College, por la fecha 12 del campeonato, no está asegurada debido a una situación administrativa relacionada con su préstamo, lo que podría dejar al equipo chalaco sin una de sus principales alternativas en la generación de juego.

El mediocampista de 34 años llegó a la ‘misilera’ a mitad de temporada, procedente del conjunto de Chongoyape, con el objetivo de recuperar su mejor nivel y cumplir un sueño personal. Sin embargo, para que pueda enfrentarse a su club de origen, la directiva rosada tendría que pagar una cláusula que, de acuerdo con la información disponible, no estaría contemplada.

La posible ausencia de Cueva no estaría relacionada con una lesión, sino con las condiciones de su cesión. Al encontrarse a préstamo en Sport Boys, el futbolista necesita que se cumplan los requisitos establecidos para quedar habilitado frente a Juan Pablo II College.

Si la institución del Callao decide no asumir el pago de la cláusula, el entrenador Carlos Desio deberá buscar una alternativa para cubrir su posición. La situación representa una dificultad adicional para el comando técnico, especialmente porque el equipo también afronta la baja de Hernán Da Campo por lesión.

Cueva se había convertido en una pieza importante para la elaboración ofensiva de Sport Boys, tanto por su capacidad para generar ocasiones como por su experiencia dentro del plantel. En ocho apariciones con la camiseta rosada, el volante registra un gol y dos asistencias.

Ante la eventual ausencia del mediocampista, Jostin Alarcón aparece como una de las opciones para asumir mayores responsabilidades en la conducción del equipo. El joven futbolista puede desempeñarse en el centro del campo y también ofrece variantes por los costados.

La decisión final dependerá de la planificación de Desio para un encuentro en el que Sport Boys necesita recuperar sensaciones y volver a mostrar una propuesta ofensiva consistente. La posible baja de Cueva obligaría al entrenador argentino a reajustar sus alternativas en una zona importante para el funcionamiento colectivo.

Chirstian Cueva jugará en Sport Boys por los próximos seis meses |Foto: Juan Pablo II

La llegada del ‘Cholito’ estuvo vinculada también a la confianza que le brindó Desio, quien lo conoció durante su etapa como asistente técnico en Atlético Mineiro y posteriormente como entrenador de Cienciano.

Aunque su debut con los rosados se vio condicionado por una lesión sufrida pocos minutos después de ingresar en la Copa de la Liga, el volante logró recuperarse, mejorar su condición física y aportar destellos de su talento. Ahora, su posible ausencia abre una interrogante sobre cómo responderá el equipo en su siguiente presentación.

Sport Boys busca salir de su mala racha tras las derrotas ante Alianza Atlético

El posible problema con Cueva llega en un momento complicado para Sport Boys. El equipo había comenzado el Torneo Clausura 2026 con buenas sensaciones, pero sus tres enfrentamientos consecutivos contra Alianza Atlético terminaron por frenar su progresión y evidenciar dificultades en su funcionamiento.

El primer golpe se produjo en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga. Como local, el conjunto chalaco cayó por 5-2, en un resultado que dejó expuestas sus dificultades defensivas. La expectativa de una reacción en la revancha no se cumplió y los rosados volvieron a perder, esta vez por 3-0, para cerrar la serie con un contundente marcador global de 8-2.

“El resultado es remontable”: Christian Cueva mantiene la fe con Sport Boys en la Copa de la Liga. (Foto: Liga 1)

Una remontada que profundizó las dudas en el equipo rosado

Sport Boys tuvo una nueva oportunidad de reivindicarse frente a Alianza Atlético durante la reanudación del Clausura. El inicio fue prometedor gracias al gol de Percy Liza, que alimentó las expectativas de conseguir un resultado favorable.

Sin embargo, el equipo del Callao no logró ampliar la ventaja pese a disponer de oportunidades y terminó pagando su falta de contundencia. En el segundo tiempo, Jorge del Castillo marcó un doblete que permitió al conjunto visitante darle vuelta al marcador, mientras que Guillermo Larios sentenció el encuentro.

La derrota profundizó las dudas sobre el rendimiento de Sport Boys y aumentó la presión de cara a su siguiente compromiso. En ese contexto, la situación contractual de Christian Cueva se suma a los desafíos que Carlos Desio debe resolver para intentar recuperar el nivel mostrado por el equipo durante el inicio del campeonato.

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