Christian Cueva en duda para el Sport Boys vs. Juan Pablo II. Foto: ITEA Media
Christian Cueva en duda para el Sport Boys vs. Juan Pablo II. Foto: ITEA Media
Por Redacción EC

Sport Boys afronta un nuevo inconveniente antes de su próximo compromiso por el Torneo Clausura 2026. La presencia de Christian Cueva frente a Juan Pablo II College, por la fecha 12 del campeonato, no está asegurada debido a una situación administrativa relacionada con su préstamo, lo que podría dejar al equipo chalaco sin una de sus principales alternativas en la generación de juego.

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