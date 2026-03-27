Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Yuriel Celi tiene nuevo equipo tras su paso por Universitario. (Foto: Sport Boys)
Yuriel Celi tiene nuevo equipo tras su paso por Universitario. (Foto: Sport Boys)
Por Redacción EC

Yuriel Celi no podría disputar partidos con Sport Boys debido a una presunta irregularidad en su proceso de inscripción, según informó el periodista Gustavo Peralta Coello.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: