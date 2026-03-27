Yuriel Celi no podría disputar partidos con Sport Boys debido a una presunta irregularidad en su proceso de inscripción, según informó el periodista Gustavo Peralta Coello.

De acuerdo con lo señalado en L1 Radio y posteriormente en su cuenta de X, el club chalaco presentó un recurso ante la Cámara de Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), solicitando la reconsideración del caso.

Sin embargo, el panorama no sería favorable para la institución rosada. Según la información difundida, desde el área de Pases y Transferencias de la FPF indicaron que los procedimientos de inscripción, así como los formatos y requisitos, fueron comunicados correctamente a los clubes.

Sport Boys recurrió a la Cámara de Resolución de Disputas de la FPF solicitando una reconsideración por la mala inscripción de Yuriel Celi.

Es difícil que el pedido proceda a favor del club rosado, ya que desde el área de Pases y Transferencias señalan que el proceso de… https://t.co/ToedSMKIst — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) March 27, 2026

Según el periodista ese sería el problema: una mala inscripción del jugador que tiene que ver con los formularios presentados, una situación que “no sería subsanable”.

De no prosperar el reclamo, el jugador quedaría en una situación incierta dentro del plantel, ya que permanecería vinculado al club, pero sin la posibilidad de competir oficialmente en la temporada.