Sport Boys estará vigilante a la actuación del árbitro Bruno Pérez en el partido ante Atlético Grau

En vez de reaccionar con un airado reclamo, Sport Boys ha decidido mantener cautela ante la noticia de la designación del árbitro Bruno Pérez para el duelo ante Atlético Grau por la tercera fecha de la Liga1 2026.

Pero eso sí, advirtió que estará atento a las acciones de dicho árbitro que en una oportunidad, aseguran que los desfavoreció.

En un comunicado oficial, el club chalaco hizo énfasis en que no cuestiona ni anticipa decisiones arbitrales negativas, sino que solo espera un desempeño justo y profesional por parte del juez asignado.

Señalaron que su intención no es generar polémica ni presión, sino simplemente acompañar el desarrollo del encuentro con respeto hacia las decisiones arbitrales y la labor del cuerpo arbitral.

Sport Boys recordó que Pérez dirigió anteriormente un partido suyo ante Universitario, en el que uno de sus jugadores (Erick Gonzales) recibió una fuerte falta por la que tuvo que ser intervenido y hasta el momento se viene recuperando. Sin embargo, en esa ocasión el jugador del equipo contrario no recibió una amonestación justa.

“Ante la designación del Sr. Bruno Pérez por parte de la CONAR como juez principal para nuestro encuentro de este sábado 14 de febrero, correspondiente a la fecha 3 de la Liga1 Te Apuesto, el Club Sport Boys estará atento y vigilante a su actuación”, señala el comunicado.

El club aseguró que confía en que el silbante cumplirá con su labor de manera transparente y acorde a las reglas del fútbol peruano.