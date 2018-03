Sport Boys: esto es lo que dijo utilero Ricardo Luna sobre lo que pasó en el vestuario

Su nombre es Ricardo Luna, tiene 82 años y desde hace mucho tiempo es utilero del Sport Boys del Callao. Hace unos días, el futbolista Joazinho Arroé colgó un video en el que se ve al popular ‘Agüita’ en el piso del vestuario y aparentemente siendo humillado por otros jugadores.

Es por eso que Sport Boys, para aclarar el tema, convocó este jueves a conferencia de prensa, en la que hablaron los involucrados Joazinho Arroé, Alexander Llanos y Manuel Contreras, así como Ricardo Luna y su hijo.

Antes de esta conferencia, ‘Agüita’ conversó con el medio “Prensa Chalaca”, donde confirmó que “Ya está todo disculpado”. Junto a los jugadores, Ricardo Luna indicó que todo se trató de una broma.

"Lamento que haya pasado esto conmigo. Ha sido un momento de broma, de juego. Yo me juego con los jugadores. Pido por favor, como hincha del Boys, que dejen de amenazar a los jugadores. Que los jugadores estén tranquilos. Gracias a todos y que viva el Boys", comentó a la prensa.

El hijo de ‘Agüita’ también tomó la palabra y asegura haber visto un video completo en el que comprueba que su padre se estaba “riendo” junto a los futbolistas.

"He visto un video de la broma que ha sucedido y he visto a mi padre riéndose. Pido que no se siga publicando sobre el tema y la foto de mi señor padre. Se ha comentado que hubo maltrato, humillación y falta de respeto. Yo he visto todo y no tengo por qué mentir. Mi padre se está riendo y está bromeando con ellos"