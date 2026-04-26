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Tras empate con Juan Pablo II: Sport Boys expresó su fastidio por arbitraje de Daniel Ureta. (Foto: Sport Boys)
Tras empate con Juan Pablo II: Sport Boys expresó su fastidio por arbitraje de Daniel Ureta. (Foto: Sport Boys)
Por Redacción EC

Sport Boys expresó su fastidio por el arbitraje de Daniel Ureta en el partido contra Juan Pablo II, disputado este sábado 25 de abril en el estadio Miguel Grau del Callao. El cuadro rosado considera que el juez principal influyó directamente en el resultado (1-1).

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