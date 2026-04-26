Sport Boys expresó su fastidio por el arbitraje de Daniel Ureta en el partido contra Juan Pablo II, disputado este sábado 25 de abril en el estadio Miguel Grau del Callao. El cuadro rosado considera que el juez principal influyó directamente en el resultado (1-1).

Mediante un comunicado, Sport Boys cuestionó el desempeño de Ureta y su falta de uniformidad de criterios para dirigir el compromiso. “Diversas jugadas que derivaron en amonestaciones para nuestros jugadores no tuvieron el mismo tratamiento cuando las acciones fueron cometidas por el equipo rival”, sostienen.

Asimismo, el cuadro rosado criticó el poco tiempo de descuento que dio en la segunda mitad, donde consideran hubo más tiempo perdido debido a los cambios, la intervención del VAR y la sanción de un penal.

“Mientras que en el primer tiempo se otorgaron cinco (5) minutos de compensación, en el segundo tiempo -donde se produjeron nueve (9) cambios, intervenciones del VAR y la sanción de un penal- únicamente se añadieron cuatro (4) minutos, lo que consideramos claramente insuficiente frente a lo ocurrido en el desarrollo del juego”, señalan.

Finalmente, Sport Boys pidió a la Conar una evaluación al arbitraje de Ureta. “Solicitamos a las autoridades correspondientes una evaluación exhaustiva del arbitraje del señor Daniel Ureta en este encuentro, con el objetivo de asegurar que situaciones como esta no vuelvan a repetirse”, apuntan.

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