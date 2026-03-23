Resumen

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¿De los mejores del año? El golazo de Luciano Nequecaur en el 3-0 de Sport Boys vs. Sport Huancayo. (Foto: Sport Boys)
¿De los mejores del año? El golazo de Luciano Nequecaur en el 3-0 de Sport Boys vs. Sport Huancayo. (Foto: Sport Boys)
Por Redacción EC

Luciano Nequecaur, delantero de Sport Boys, firmó un golazo en la victoria por 3-0 sobre Sport Huancayo el último fin de semana. El delantero argentino puso la cereza del pastel de la victoria de los rosados con un tanto que ya es candidato a los mejores de la Liga 1 de este año.

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