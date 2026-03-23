Luciano Nequecaur, delantero de Sport Boys, firmó un golazo en la victoria por 3-0 sobre Sport Huancayo el último fin de semana. El delantero argentino puso la cereza del pastel de la victoria de los rosados con un tanto que ya es candidato a los mejores de la Liga 1 de este año.

Todo ocurrió al minuto 60, cuando el propio Nequecaur recuperó la pelota y jugó con su compañero. Previo al desenlace, hubo hasta seis pases que terminaron en los pies del argentino, quien colocó el balón al ángulo más lejano del arco de Ángel Zamudio.

Bro, ¡es un GOLAZO! Recuperación de Nequecaur, ayudado por Da Campo. Cinco pases antes del gol, un movimiento de distracción de Tito... y para coronarlo, el lugar perfecto donde la pone Nequecaur. ¡JOYA DE GOL! pic.twitter.com/TyhTMIB4kU — Carlos Hernandez (@Carlos10catu) March 23, 2026

Tras la victoria, Nequecaur se refirió a lo ocurrido y destacó el esfuerzo del equipo. "Esto es lo que queremos, lo que pretendemos. Creo que la gente es entendible a veces el enojo. Regalarles el triunfo nos pone muy feliz”, expresó.

Asimismo, explicó el cambio de aires que ha tenido la ‘Misilera’ con la llegada de Carlos Desio a la dirección técnica. “Creo que a veces eso también al jugador lo motiva un poco. No nos estaban saliendo las cosas, pero hicimos borrón y cuenta nueva. Este triunfo demuestra que hicimos un gran partido”, añadió.

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