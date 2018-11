Sport Boys: "El hincha es fundamental para evitar el descenso", por Aarón Ormeño Hurtado

Sport Boys es antepenúltimo de la tabla acumulada. Ha sumado un punto en los últimos tres partidos y no ha podido ante rivales directos en su lucha por evitar el descenso.



¿Qué viene para el cuadro rosado?

La respuesta es clara: 4 partidos para evitar el descenso. No hay otra respuesta. El club rosado tiene que ganar todos los puntos posibles para no volver a caer a la Segunda División.



Este domingo recibe a Sport Huancayo, luego visita a Binacional y el próximo fin de semana juega ante Sport Rosario, rival directo en la búsqueda de la salvación. Cierra el torneo con Unión Comercio, otro rival comprometido en la zona baja.



¿La renuncia del técnico Manuel Fernández ha complicado la situación?

Esta pregunta puede tener muchas respuestas. Depende de quién la conteste. Lo que sí es cierto es que tanto Fernández, como Wilmar Valencia, son entrenadores que llegaron para trabajar con un equipo heredado.



La plantilla fue formada en el periodo de Mario Viera (técnico uruguayo el cual llevó al Sport Boys nuevamente a la Primera). El equipo empezó el año jugando bajo su visión. A veces los resultados no son los mejores. Todos los técnicos han dado su mayor esfuerzo por el cuadro rosado. También se destaca la labor de Luis Hernández al asumir la dirección técnica en otro momento complicado de esta historia rosada.

A los jugadores no se les debe reclamar nada. Solamente se les debe exigir que sigan jugando con el mismo compromiso con el que afrontan cada fecha. Siempre le ponen todo lo que tienen. El esfuerzo es tremendo. Defienden, atacan, buscan crear, buscan los goles. El fútbol es así.



El Sport Boys ha anunciado a Jesús Álvarez como técnico para los cuatro partidos que quedan en el Torneo Clausura. Nadie sabe cómo se debe sentir él en estos momentos. Creo que ningún técnico quisiera estar en sus zapatos. Él ha asumido el reto y cuenta con el respaldo de Johan Vásquez, administrador del Sport Boys. Como se recuerda, Vásquez y Álvarez jugaron juntos en una de las mejores épocas del Bolognesi de Tacna. Hay confianza entre ellos.



Otro tema a tomar en cuenta es que la hinchada también juega un papel fundamental en los equipos. Universitario –que también estaba en zona de descenso- empezó a mejorar cuando sintió el respaldo de su hinchada en las tribunas. ¿Cómo creen que hubiera jugado Perú sin esa hinchada que tuvo en el Mundial Rusia 2018?



A estas alturas, podemos decir que el hincha del Sport Boys también es fundamental para evitar el descenso. Es, quizá, el personaje más importante en este momento de la historia del club porteño. Las situaciones complicadas exigen que todos los hinchas rosados estén unidos, total, todos quieren una sola cosa: que el Boys no descienda otra vez. De nada sirve protestar contra la situación del club en estos momentos. Tal presión puede jugar en contra de los jugadores. Ellos ya saben cómo va la tabla de posiciones. Las protestas en redes sociales se deben cambiar por los cantos de aliento en las tribunas. El próximo año ya será una nueva historia.