Sport Boys informa la dura lesión que sufrió Erick Gonzáles tras la falta de Di Benedetto

El partido entre Sport Boys y Universitario de Deportes, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, no solo dejó un marcador en la pizarra, sino también una polémica que sigue generando repercusión. Durante el encuentro, Erick Gonzales fue víctima de una fuerte entrada cometida por Matías Di Benedetto, acción que lo obligó a retirarse del campo y que, de inmediato, levantó airadas críticas en el cuadro chalaco. La molestia no fue únicamente por la lesión, sino también por la reacción considerada insuficiente del árbitro.

En el Callao, la preocupación es doble: por la condición física del mediocampista y por la sensación de injusticia que dejó la actuación arbitral. Ante esta situación, la institución rosada publicó un comunicado oficial en el que expuso tanto el parte médico de su futbolista como su descontento hacia la terna y el sistema VAR. En el documento se enfatizó que la infracción, pese a su dureza, solo recibió tarjeta amarilla y que, además, el VAR no consideró necesario revisar la acción de forma detallada. “A raíz de esta falta desleal, Erick Gonzales no pudo continuar en el compromiso”, señalaron.

Erick Gonzáles jugador de Sport Boys

El hecho ocurrió el 9 de agosto, en plena quinta jornada del Clausura. Tras la primera evaluación médica, se habló de un esguince de tobillo lateral y compromiso del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. No obstante, exámenes posteriores mediante resonancia magnética revelaron un diagnóstico más delicado: rotura en el menisco medial que requería cirugía. El último viernes, el mediocampista fue operado con éxito y se le realizó una sutura con anclaje en el cuerno posterior del menisco.

Sport Boys comunicó que el tiempo estimado de recuperación se encuentra entre seis y ocho meses, lo cual significa que Gonzales se perderá el resto del Clausura y gran parte del calendario 2026.

Finalmente, la institución no dejó pasar la oportunidad de expresar su rechazo hacia lo sucedido. “Una acción de esa magnitud sancionada solo con amarilla sienta un precedente peligroso, porque normaliza la violencia en el fútbol”, concluyeron.