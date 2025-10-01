“Conozco el Callao, campeoné aquí, por eso les digo que es clave que la gente llene nuestro estadio”: el Pato Cabanillas y la misión más importante de su carrera, salvar al Boys

El ‘Pato’ no necesita presentación en la historia chalaca. Fue parte del plantel que en 1984 levantó el último título nacional del club, una gesta que aún se recuerda con nostalgia en las tribunas de oriente. Ese vínculo con la camiseta no solo es de memoria: Cabanillas ya dirigió al Boys en 2005 y regresó en 2009, temporada en la que logró el ascenso a Primera. Su recorrido también incluye pasos por UTC, La Peña Sporting y varios cuerpos técnicos en los que aprendió a mirar el fútbol desde otro ángulo.

Esta vez, sin embargo, el reto es distinto. El Comercio conversó con él a solas, sentados en las butacas del Miguel Grau, ese escenario donde cada fin de semana el hincha exige más que resultados: exige dignidad, identidad y un poco de esperanza en medio de un presente que se ha vuelto cuesta arriba.

—¿Por que decidió ahora aceptar el reto?

Porque es mi casa, porque los años de experiencia que he obtenido puedo volcarlos a los chicos que están trabajando en Sport Boys. Es un grupo maravilloso, yo lo he estado siguiendo, hay que hacer sincero, los resultados no se lo están dando, pero creo que volver a casa, volver a trabajar, volver a darle esa alegría es lo que me motiva.

—¿Cómo recibió la propuesta?

Me llamaron, me propusieron y creo que yo siendo de la casa, imagínate la alegría que puedo sentir. Hablé con mi familia y acepté.

—¿Qué estaba haciendo antes de la llamada?

Yo siempre trabajó. Estoy en el Municipio del Callao, este año trabajé en Coopsol y siempre estuve vinculado al fútbol.

—Llega a un plantel con jugadores de experiencia, ¿Eso le da la tranquilidad de que se puede lograr el objetivo?

Definitivamente, en el día a día vamos a dialogar con cada uno de ellos, tanto de manera individual como colectiva. Es importante trabajar, conocerlos y entender qué quiere el jugador. Jugar en el Callao, en Sport Boys, es algo totalmente distinto. Ellos tienen que convencerse de que están capacitados para asumir ese reto,

—¿Por qué Boys en los últimos años no compite bien? ¿Por qué plantel tiene?

Es increíble cómo en varios partidos el equipo ha terminado perdiendo apenas por la mínima diferencia. No han jugado mal, al contrario, han competido bien. Lo que necesitamos es reforzar ciertos aspectos que iremos trabajando día a día, para que los muchachos se entreguen al máximo y entiendan que en un partido de fútbol uno debe transmitir lo mejor de sí. Si te preparas de la mejor manera, el resultado va a llegar. Y lo más importante: darle a esa hinchada que nunca falla la alegría que siempre espera.

—¿Cree que hay factores psicológicos que influye en rendimiento del equipo como la ansiedad?

Sí, es verdad. Esa ansiedad debemos trabajarla desde el aspecto psicológico. Es fundamental, porque sentirse seguro es clave para tomar decisiones en el momento adecuado, y eso será positivo para ellos. Tenemos que brindarles esa confianza para que se concentren únicamente en los entrenamientos. Debemos escucharlos, acompañarlos y ayudarlos a mejorar. Con entrega y esfuerzo, los chicos lograrán revertir la situación.

—¿Promoverá jugadores de las canteras de Boys?

Vamos a ver las condiciones de los chicos. Me han hablado que hay chicos muy buenos, que tienen muchas condiciones, creo que hay observarlos y darle la posibilidad que trabajé con gente de experiencia para que puedan sumar un poco de tiempo con el primer equipo. Lo que le puedo transmitir a los más chicos es solo experiencia.

Sport Boys marcha en el puesto 14 del acumulado con 24 puntos, a seis del descenso.

—Cuando se reunió con el administrador de Sport Boys, ¿qué objetivo le plantearon cumplir al cierre de la temporada?

Nosotros buscamos recuperar la jerarquía del jugador chalaco, porque eso es lo que finalmente traerá resultados positivos. Pero este objetivo se alcanza partido a partido: cada encuentro es una final. No se puede prometer algo a un mes, porque no hay tiempo; lo único que cuenta es pensar en el siguiente partido, entregarse al máximo y ganarlo bien. Los resultados positivos permiten trabajar con mayor tranquilidad, corregir errores y crecer junto a los jugadores, que es lo más importante.

—Será importante que el hincha asista al Miguel Grau para que se sostenga el proyecto...

Definitivamente la gente es muy importante, creo que no nos va a dejar de apoyar, siento que este equipo va a retomar lo suyo, que son los triunfos. Vamos a trabajar, porque yo jugué en el Callao. Conozco el Callao y tuve la oportunidad con la bendición de Dios de campeonar con este club maravilloso, entonces, vamos a transmitir eso para que ellos se sientan de la mejor manera y rindan al máximo.

—¿El objetivo es un torneo internacional?

Se dará al final, pero lo que sí te puedo decir es que partido a partido vamos a trabajar para sumar y ganarlo. y así salir de este mal momento.

—¿Sistema de juego que usará?

Lo vamos a manejar. Tenemos jugadores para trabajar 3-5-2, pero podemos jugar 4-4-2 o 4-2-3-1. Todo será de acuerdo a los jugadores vamos a trabajar el sistema.

—¿Estilo que planteará en Boys?

Vamos a jugar bien, disfrutar de los partidos y ser serios en todas las líneas, con ese apoyo de la gente y ese hincha rosado que encuentres en todas partes del mundo. Creo que los chicos tienen que entender eso y entregarse al máximo, no guardarse nada y sentirse feliz para ser los mejores en cada partido.

—¿Qué opina de Solano que dirijá a Pakistán?

Mira, excelente, lo felicito, es mi compadre. Solano es el padrino de mi hijo. Yo siempre vivo orgulloso de mis amigos, de la gente muy cercana logré cosas importantes. Se le ha presentado lo de Pakistán sub-23 y de verdad que estoy muy feliz. Se lo merece y tiene la experiencia para lograr este reto.

—¿Qué opina de la campaña de Alianza en Sudamericana?

Todo equipo peruano que logré cosas importante es buenísimo para nosotros. Hay que elogiarlo, resaltarlo y me hubiera encantado que siga la U en Libertadores, pero no se dio. Esto le sirve al fútbol peruano.

—¿Su contrato hasta cuando es?

Es hasta final de temporada.

