Sport Boys: tres jugadores hacen su descargo por supuesta humillación a utilero de 82 años

Sport Boys convocó a una conferencia de prensa este jueves para aclarar lo sucedido hace unos días con el utilero del club, el señor Ricardo Luna (82 años).

El jugador Joazinho Arroé colgó un video en redes sociales en el que se aprecia al popular "Agüita" en el suelo del vestuario y, aparentemente, siendo desvestido por otro futbolista. Esto fue tomado como una humillación hacia Ricardo Luna.

Lo que se llegó a capturar en redes sociales del video subido por Arroé en Instagram

Tanto Arroé, como Manuel Contreras y Alexander Llanos, también involucrados en este suceso que generó mucha molestia en los hinchas de Sport Boys, explicaron lo que sucedió ante la prensa. El primero en tomar la palabra fue Contreras.

"Solo fue un momento de risa, de chacota, como se dice. No hubo falta de respeto. No hubo humillación. No se quiso dejar mal al señor Luna. Quiero dejar en claro que no hubo mala intención y si bien es cierto se tomó muy mal todo lo que ha pasado, quiero delante de todos pedir disculpas a la familia del señor Luna", indicó.

Luego tomó la palabra Alexander Llanos. "Han aprovechado el mal momento del equipo para ventilar estas cosas. Recién llegué este año y hay mucha confianza entre todos nosotros", expresó el futbolista de Sport Boys.

Joazinho Arroé continuó. Él ha sido uno de los más señalados, ya que subió el video en su cuenta de Instagram.

"Si hubiera sido inhumana la broma que se ve o la chacota interna, jamás en la vida nos permitiríamos hacer eso. Y jamás subiríamos un video así. Hemos recibido todo tipo de amenazas. Voy a pedir disculpas por haber tenido el desafortunado acto de subir un video. Yo pensé que se tomaría como chacota, como lo que realmente fue. No hubo humillación, ni desnudo. Solo fue una chacota con 'Agüita'. Voy a pedir que se retracten a esos medios de comunicación que se han encargado de manchar nuestra imagen y generar violencia", aseguró el ex Sporting Cristal.