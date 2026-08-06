¡Como un Panini! Sport Boys presenta su álbum oficial con los héroes del título de 1984

Cada cuatro años, el álbum Panini convierte el fútbol en un ritual de colección: figuritas repetidas, intercambios improvisados y una búsqueda casi infantil por completar cada página del Mundial. Ese mismo espíritu, el de preservar la memoria a través de un álbum, encuentra ahora una versión profundamente chalaca. La Editorial Berlín lanzará este sábado 8 de agosto una edición conmemorativa dedicada al Sport Boys, con un recorrido por los campeones de 1984 y un espacio reservado para el actual plantel rosado, en una publicación pensada para quienes entienden que la historia de un club también puede contarse figurita por figurita.

La Editorial Berlín pondrá a la venta desde este sábado 8 de agosto un álbum conmemorativo dedicado a los campeones del Sport Boys de 1984, una edición especial que recopila la historia, los protagonistas y los momentos más recordados de aquella campaña.

El álbum estará disponible en tapa dura por S/ 39.90 y en tapa blanda por S/ 4.00 y el precio del sobre de figuritas vale s/1.00. Además, se ofrecerá un paquetón especial a S/ 49.90, dirigido a los coleccionistas e hinchas del cuadro rosado.

La publicación podrá adquirirse en Editorial Berlín, en todos los marketplaces de Berlín, lo puedes pedir por Rappi y pronto en la tienda oficial de Club Sport Boys. Asimismo, lo puedes comprar en todos los quioscos del Callao.

Esta edición está dedicada exclusivamente a los campeones del Sport Boys de 1984 y reúne contenido especial sobre el equipo que conquistó el título nacional y dejó una huella importante en la historia del club chalaco. Asimismo como el plantel de 1935 que formó parte de la selección peruana en los Juegos Olímpicos de Berlín.

La venta oficial comenzará el sábado 8 de agosto, fecha en la que el álbum estará disponible para el público en los distintos canales de distribución.

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