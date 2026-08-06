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¡Como un Panini! Sport Boys presenta su álbum oficial con los héroes del título de 1984
¡Como un Panini! Sport Boys presenta su álbum oficial con los héroes del título de 1984
Por Jean Pierre Maraví Coppa

Cada cuatro años, el álbum Panini convierte el fútbol en un ritual de colección: figuritas repetidas, intercambios improvisados y una búsqueda casi infantil por completar cada página del Mundial. Ese mismo espíritu, el de preservar la memoria a través de un álbum, encuentra ahora una versión profundamente chalaca. La Editorial Berlín lanzará este sábado 8 de agosto una edición conmemorativa dedicada al Sport Boys, con un recorrido por los campeones de 1984 y un espacio reservado para el actual plantel rosado, en una publicación pensada para quienes entienden que la historia de un club también puede contarse figurita por figurita.

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