Sport Boys anunció a través de sus redes sociales una nueva propuesta para sus seguidores: el “Hospitality Valeriano López”, una experiencia exclusiva pensada para quienes buscan disfrutar del fútbol de una manera diferente y más cercana. Esta iniciativa estará disponible para el partido de este lunes y promete estar a la altura de la historia de la institución chalaca.

Entre los beneficios incluidos en este paquete destacan artículos coleccionables como un polo y un vaso conmemorativo de Valeriano López, ídolo histórico del club. Además, los asistentes tendrán la oportunidad de vivir una experiencia a ras de cancha, lo que les permitirá sentir la intensidad del partido desde una ubicación privilegiada dentro del estadio.

El club también adelantó que habrá sorpresas adicionales incluidas en el paquete, reforzando el concepto de una jornada especial para sus hinchas más fieles. Esta propuesta busca fortalecer el vínculo entre el equipo y su afición, brindando momentos únicos más allá de los 90 minutos de juego.

Las entradas para esta experiencia ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster Perú, específicamente en la sección de palco. Desde la institución advirtieron que el aforo es limitado, por lo que recomiendan a los interesados asegurar su lugar con anticipación.