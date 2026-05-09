Por Redacción EC

Sport Boys anunció a través de sus redes sociales una nueva propuesta para sus seguidores: el “Hospitality Valeriano López”, una experiencia exclusiva pensada para quienes buscan disfrutar del fútbol de una manera diferente y más cercana. Esta iniciativa estará disponible para el partido de este lunes y promete estar a la altura de la historia de la institución chalaca.

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