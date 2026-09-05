Por Jean Pierre Maraví Coppa

Sport Boys atraviesa un momento de ilusión en el Torneo Clausura. El equipo rosado ha encontrado una regularidad que le permite mirar la parte alta de la tabla (tercero con 14 puntos, dos menos que los líderes Universitario y Garcilaso) y, aunque el objetivo inmediato sigue siendo sumar puntos, en el Callao ya empiezan a pensar en una posibilidad mayor: clasificar a un torneo internacional en el año de su Centenario.

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