“El tema de los protocolos es para debatir”, opinó Patricio Álvarez tras su debut con Sport Boys en la temporada 2021 de la Liga 1, donde se ha propuesto buscar una revancha personal después de su salida de Sporting Cristal, precisamente por incumplir el reglamento para la realización del campeonato peruano en plena pandemia del coronavirus.

“Tuve que poner los pies sobre la tierra”, reconoció el portero nacional, quien volvió a atajar el lunes luego de meses ante Binacional, esta vez en defensa de la ‘Misilera’, pero no dejó de criticar la rigurosidad de las normas sanitarias.

“El protocolo es muy estricto y nos corresponde cumplirlo, pero está abierto a mucha interpretación. Pueden haber opiniones distintas”, señaló el exguardameta rimense este miércoles en una entrevista con ‘Fútbol como Cancha‘ de Rpp, donde además salió en defensa de Aldo Corzo.

“Es un amigo mío cercano. Me parece que es algo injusto lo que se dice de él en redes sociales, siempre ha manejado muy bien fuera y dentro de la cancha”, agregó sobre el defensor de Universitario, también cuestionado por faltar a las normas.

Ser separado de Sporting Cristal y estar lejos de las canchas deja aprendizaje, indicó el ‘Pato’. “El año pasado estuve que estar fuera de una cancha por cinco o seis meses, de mi parte tuve que sentar cabeza, poner los pies sobre la tierra. Trabajar física y mentalmente, fue un tiempo que aproveché bastante bien”, declaró.

“Lo del año pasado fue un momento de aceptación, me considero una persona mentalmente fuerte, me rodeo de mi familia y amigos cercanos que me dan mucha fortaleza”, añadió en ese sentido.

Un nuevo comienzo

Álvarez también se mostró ilusionado con la campaña que afronta con Sport Boys. “Me siento muy bien por el recibimiento, por la actitud del club, porque aspira a algo más. Es un reto personal y también de todo el equipo que venía peleando la baja en los últimos años”, consideró.

El cuadro chalaco ”está para pelear en los puestos de arriba”, se animó a decir. “Estamos encontrando funcionamiento, hay un plantel muy competitivo, pero tenemos que recuperar algunos lesionados que tenemos (...) La competencia de arqueros es buena, tengo buena relación con Jonathan Medina y Giacomo Gambetta”, afirmó.