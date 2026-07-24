Sport Boys presentó oficialmente su nueva camiseta conmemorativa por sus 99 años de fundación, una indumentaria que rinde tributo a uno de los capítulos más memorables del fútbol peruano: la participación de los futbolistas rosados en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936.

El club chalaco, junto con la marca que lo viste, dio a conocer el nuevo diseño, que incorpora una franja rosada más marcada en el pecho como símbolo de aquella generación que llevó el nombre del Perú a uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo.

Sport Boys sorprende con nueva camiseta conmemorativa: conoce su diseño y precio. Foto: Sport Boys

Una camiseta inspirada en una gesta histórica

El nuevo uniforme busca reconocer el legado de los jugadores del Sport Boys que integraron la histórica selección peruana en Berlín 1936, una actuación que continúa siendo recordada como uno de los mayores hitos del balompié nacional.

Según explicó el club, el diseño representa a aquellos futbolistas que trascendieron las fronteras del Callao y dejaron una huella imborrable en la historia del deporte peruano.

¿Cuándo sale a la venta la nueva camiseta de Sport Boys?

Los hinchas rosados podrán adquirir la nueva camiseta desde este viernes 24 de julio en todas las tiendas Marathon.

Estos son los precios oficiales anunciados para la nueva colección:

S/ 199 – Camiseta de hombre (versión estadio).

S/ 199 – Camiseta de arquero.

S/ 199 – Camiseta de mujer.

S/ 149 – Camiseta de niño.

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