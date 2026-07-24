Nueva camiseta de Sport Boys: el homenaje a los héroes de Berlín 1936 por los 99 años del club. Foto: Sport Boys
Nueva camiseta de Sport Boys: el homenaje a los héroes de Berlín 1936 por los 99 años del club. Foto: Sport Boys
Por Redacción EC

Sport Boys presentó oficialmente su nueva camiseta conmemorativa por sus 99 años de fundación, una indumentaria que rinde tributo a uno de los capítulos más memorables del fútbol peruano: la participación de los futbolistas rosados en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936.

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