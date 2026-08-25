¡Tarde soñada! Póker de goles de Pablo Erustes y Sport Boys aplasta 5-1 a Cienciano. (Foto: Itea)
¡Tarde soñada! Póker de goles de Pablo Erustes y Sport Boys aplasta 5-1 a Cienciano. (Foto: Itea)
Por Redacción EC

Sport Boys busca regresar al estadio Miguel Grau del Callao para disputar su partido ante Sporting Cristal por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro está programado para el domingo 30 de agosto, pero la sede podría cambiar en los próximos días.

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