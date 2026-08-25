Sport Boys busca regresar al estadio Miguel Grau del Callao para disputar su partido ante Sporting Cristal por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro está programado para el domingo 30 de agosto, pero la sede podría cambiar en los próximos días.

Actualmente, el compromiso figura programado en el estadio Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador. La Liga 1 confirmó esta sede luego de que el Miguel Grau quedara inicialmente fuera de consideración por la realización de un evento musical.

Luciano Nequecaur dejó mensaje para Marco Huamán tras la fuerte entrada: “Espero que estés bien”. (Foto: Sport Boys)

Sport Boys ya presentó su pedido formal

La institución rosada presentó una solicitud formal dirigida al gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, para conseguir la disponibilidad inmediata del estadio Miguel Grau el 30 de agosto.

En el documento, fechado el 24 de agosto, Sport Boys sostiene que la realización del evento denominado “EL CHIMPUNAZO 2026” impide que el equipo pueda ejercer su localía con normalidad en el estadio del Callao. El club pidió que se adopten las medidas necesarias para permitir que el encuentro frente a Sporting Cristal se dispute nuevamente en su escenario habitual.

El pedido también expone la preocupación de la institución por la convivencia entre eventos musicales y deportivos en el primer puerto, además de destacar el impacto social que tiene Sport Boys entre los chalacos.

Liga 1 daría el visto bueno al cambio

La posibilidad de trasladar el encuentro al Callao cuenta con una señal favorable desde la organización del campeonato. De acuerdo con la información difundida, la Liga 1 está dispuesta a dar su visto bueno para que Sport Boys y Sporting Cristal se enfrenten en el Miguel Grau.

Sin embargo, el cambio todavía no está cerrado. La solicitud debe ser evaluada por las autoridades correspondientes y será necesario obtener los permisos de seguridad para garantizar la realización del partido.

¿Qué falta para que Sport Boys juegue en el Miguel Grau?

El principal punto pendiente es que el Gobierno Regional del Callao haga viable la utilización del estadio para esa fecha.

☝️Sport Boys ya hizo el pedido formal al Gobierno Regional para utilizar el estadio Miguel Grau y jugar allí el partido ante Sporting Cristal. Se espera que el pedido tenga viabilidad, recordando que el estadio está cedido al club rosado mediante convenio.

➡️ Además, la Liga ya… https://t.co/RbtNg9WSIP pic.twitter.com/Orf1PRonX8 — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) August 24, 2026

A ello se suman los permisos correspondientes y la evaluación de las autoridades de seguridad. La realización del partido dependerá también de que la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) no planteen impedimentos para el desarrollo del espectáculo deportivo.

Por ahora, Sport Boys ya dio el primer paso con su solicitud formal y busca que el duelo ante Sporting Cristal se juegue en el Callao y con su público.

El encuentro corresponde a la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 y está programado para el domingo 30 de agosto.

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