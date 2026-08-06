Alianza Lima vs. Sport Boys. (Foto: Getty Images)
Alianza Lima vs. Sport Boys. (Foto: Getty Images)
/ Eurasia Sport Images
Por Redacción EC

Alianza Lima afrontará una nueva prueba en el Torneo Clausura 2026 cuando visite a Sport Boys en el Estadio Nacional. Los dirigidos por el cuadro blanquiazul buscarán mantener el liderato del campeonato frente a un rival que llega en un buen momento futbolístico.

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