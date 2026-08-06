Alianza Lima afrontará una nueva prueba en el Torneo Clausura 2026 cuando visite a Sport Boys en el Estadio Nacional. Los dirigidos por el cuadro blanquiazul buscarán mantener el liderato del campeonato frente a un rival que llega en un buen momento futbolístico.

El encuentro se disputará el sábado 8 de agosto en el Estadio Nacional, escenario con capacidad para 45 065 espectadores.

Alianza Lima llega a este compromiso como líder del Torneo Clausura y con el objetivo de seguir en la cima de la tabla de posiciones.

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Sin embargo, no tendrá una tarea sencilla, ya que Sport Boys atraviesa una buena racha tras conseguir dos victorias consecutivas, frente a ADT y Atlético Grau, resultados que fortalecieron la confianza del equipo rosado.

Precios de las entradas para Sport Boys vs. Alianza Lima

La organización del encuentro dio a conocer los precios oficiales de las entradas para las diferentes tribunas del Estadio Nacional.

Sur (visita): S/ 45.00

Norte (Sport Boys): S/ 35.00

Oriente alta: S/ 80.00

Oriente baja: S/ 80.00

Oriente intermedia: S/ 100.00

Occidente alta: S/ 110.00

Occidente baja: S/ 110.00

Occidente intermedia: S/ 140.00

Hospitality Marathon: S/ 200.00

Experiencia Apuesta Total: S/ 170.00

Alianza Lima vs. Sport Boys se enfrentan por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Getty Images / GEC)

¿Cómo avanza la venta de entradas para Sport Boys vs. Alianza Lima?

A pocas horas del encuentro, la venta de entradas continúa con una importante respuesta de los aficionados. De acuerdo con el último reporte compartido por Sport Boys, la tribuna Norte, destinada a la hinchada rosada, registra el mayor nivel de ocupación con un 45 % de boletos vendidos.

La tribuna Sur, asignada a los hinchas de Alianza Lima, alcanza un 43 % de ventas, mientras que Occidente presenta un 40 % de ocupación. Por su parte, Oriente registra el 25 % de entradas vendidas hasta el momento.

Con estas cifras, se espera que la demanda aumente en las próximas horas, considerando que el partido enfrenta al líder del Torneo Clausura y se disputará en el Estadio Nacional el sábado 8 de agosto a las 8:00 p.m.

Así va el termómetro 🔥💗



Cada tribuna empieza a rugir.

Y nosotros te necesitamos este sábado en el Nacional, rosado. 🩷



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Un partido clave en la lucha por el Clausura

El duelo entre Sport Boys y Alianza Lima promete ser uno de los más atractivos de la jornada. Mientras el conjunto íntimo intentará conservar el liderato del Torneo Clausura, el cuadro rosado buscará prolongar su buen momento y sumar un triunfo de peso ante uno de los principales candidatos al título.

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