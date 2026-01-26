Sport Boys se prepara para debutar contra Los Chankas en la Liga 1 y suma nuevo sponsor

Sport Boys Association presentó oficialmente a Rappi como sponsor para la temporada 2026 en una conferencia realizada en la Tienda Oficial del club, en el Mallplaza Bellavista. El acuerdo se inscribe dentro del proceso de fortalecimiento institucional que impulsa la dirigencia rosada, con la mirada puesta en el crecimiento sostenido y el camino al centenario.

En la presentación participaron Alonso Palomino, gerente regional de Rappi Perú; Giancarlo Polastri Celoria, gerente comercial; y Mario Flores, gerente deportivo, quienes coincidieron en resaltar el valor estratégico de una alianza pensada a largo plazo, más allá del aspecto comercial.

La jornada también tuvo espacio para el balance deportivo. En su última presentación, el último domingo 25 de enero, Sport Boys cayó 3-2 ante Everton de Chile en un encuentro que dejó apuntes para el comando técnico, en plena etapa de ajustes y consolidación del equipo.

El cuadro chalaco tendrá rápida revancha. Este sábado jugará en el estadio Miguel Grau del Callao, en lo que será su estreno en la Liga 1, ante Los Chankas. Con nuevo auspiciador, expectativas renovadas y el respaldo de su gente, Sport Boys inicia un nuevo capítulo de la temporada.