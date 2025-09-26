Este viernes 26 de septiembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) designó a Guail Alberto Martín Noriega Linch como nuevo administrador temporal de Sport Boys. Esto luego de la renuncia al cargo de Miguel Ángel Torres, quien había sido elegido por el organismo pero decidió dar un paso al costado por las amenazas de la hinchada.

Martín Noriega había ocupado el segundo lugar en el proceso de designación, por lo que fue elegido por la Sunat para tomar las riendas del cuadro chalaco que este mismo viernes venció 3-2 a Alianza UDH en Huánuco por el Torneo Clausura.

📢 #SunatInforma que, tras la renuncia irrevocable del señor Miguel Ángel Torres Quintana al cargo de administrador provisional del club @sportboys, hoy se designó al señor Guail Alberto Martín Noriega Linch, quien ocupó el segundo lugar en el proceso de designación. — SUNAT (@SUNATOficial) September 26, 2025

“SUNAT informa que, tras la renuncia irrevocable del señor Miguel Ángel Torres Quintana al cargo de administrador provisional del club Sport Boys, hoy se designó al señor Guail Alberto Martín Noriega Linch, quien ocupó el segundo lugar en el proceso de designación”, se lee en la publicación del organismo técnico especializado del Perú adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas.

Sport Boys y una gran victoria de visita

Las luces se las lleva Martín Noriega, aunque Sport Boys también celebran por el gran triunfo en su visita a Alianza UDH. Tras ir al descanso con 2-0 arriba gracias al golazo de Carlos López y otro tanto de Luis Urruti, todo se le complicó en la etapa complementaria. Alianza Universidad despertó y empató el marcador cerca del final.

Los dirigidos por Roberto Mosquera descontaron mediante un autogol de Renzo Salazar a los 71′ y después igualaron 2-2 con un tanto de penal de Yorleys Mena a los 98′. Esta anotación puso en aprietos a la ‘misilera’ en el Heraclio Tapia León, no obstante, le quedaría tiempo para llevarse la victoria.

A los 105′, Jostin Alarcón marcó el 3-2 definitivo desde los doce pasos para que Boys gane en su visita a Huánuco y rompa una mala racha de seis partidos sin triunfos. Previamente, había registrado dos empates y cuatro derrotas.

