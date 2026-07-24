Este sábado 25 de julio, Sport Boys y ADT se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Sport Boys intentará recuperarse tras un debut sin puntos, mientras que ADT también buscará dejar atrás su tropiezo en la primera jornada. Con ambos igualados en la tabla acumulada, el duelo se perfila como una buena oportunidad para tomar impulso en el torneo. Sigue todos los detalles de este emocionante compromiso, incluyendo el horario, el canal de transmisión y más,

¿Cuándo y dónde juegan Sport Boys vs ADT por el Torneo Clausura de Liga 1?

El partido está programado para el sábado 25 de julio en el estadio Miguel Grau.

¿A qué hora juega Sport Boys vs ADT por el Torneo Clausura de Liga 1?

Para no perderte el partido, te compartimos los horarios del esperado encuentro.

Perú, Colombia, Ecuador: 17:30 p.m.

17:30 p.m. Chile , Bolivia, Venezuela: 18:30 p.m.

, Bolivia, Venezuela: 18:30 p.m. Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay: 19:30 p.m.

¿Dónde ver el partido Sport Boys vs ADT por el Torneo Clausura de Liga 1 EN VIVO?

El duelo entre Sport Boys y ADT será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal L1 Max y L1 Play.