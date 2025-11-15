Alianza Atlético y Sport Boys miden fuerzas este domingo 16 de noviembre de 2025, a las 3:00 p.m. (horario local) por la jornada 19 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 2025. El partido tendrá lugar en el Estadio Miguel Grau, ubicado en el Callao. Mientras Alianza Atlético buscará la victoria tras una derrota en la última fecha, su oponente chalaco buscará repetir su más reciente éxito. No te pierdas el encuentro.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Puedes sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de Gol Perú en los canales 14 y 714 HD de Movistar. Asimismo, puedes seguir la transmisión de la Liga 1 por L1Max y L1Play a través de ClaroTV y DirecTV.