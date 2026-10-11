Este domingo 11 de octubre, Sport Boys y Alianza Atlético se enfrentarán por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Cada equipo buscará sumar los puntos del encuentro con la victoria de esta nueva fecha. No te pierdas el partido, conoce aquí el horario, los canales de transmisión y cómo seguir el partido en vivo.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Boys vs Alianza Atlético EN VIVO?

El partido Sport Boys vs Alianza Atlético por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este domingo 11 de octubre en el Estadio Miguel Grau ubicado en el Callao.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs Alianza Atlético EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:30 p.m

¿Dónde ver Sport Boys vs Alianza Atlético EN VIVO?

La transmisión del partido de Sport Boys vs Alianza Atlético por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.