Este sábado 14 de febrero, Sport Boys y Atlético Grau se ven las caras para jugar su partido correspondiente a la fecha 3 del . Este encuentro dará inicio a las 17:30 horas Perú, con el arbitraje de Roberto Pérez Gutiérrez. Sport Boys viene de sufrir una derrota contra ADT de Tarma por un resultado de 0 a 1. Por su parte, Grau empató 0-0 ante Sport Huancayo en su último encuentro. La fecha 3 del Torneo Apertura 2026, al igual que todos los encuentros del campeonato peruano, se transmitirá oficialmente a través de la señales de L1 MAX y L1 Play.

Liga 1 EN VIVO
Sport Boys vs Atlético Grau EN VIVO: día, hora y canal para ver el Torneo Apertura de la Liga 1
