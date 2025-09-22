Sport Boys jugará este lunes 22 de septiembre a las 7:30 p.m. (horario local peruano) con Atlético Grau por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido se dará en el Estadio Miguel Grau, ubicado en el Callao. En las dos últimas fechas del torneo, el cuadro chalaco ha acumulado una derrota y un empate; mientras que Grau ha acumulado dos derrotas. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Podrás seguir la transmisión en directo por L1 MAX y L1 Play. Finalmente, El Comercio también cubrirá el partido desde su sección Deporte Total.