Sport Boys se enfrenta a CD Moquegua este sábado 28 de febrero a las 7:00 p.m. (horario de Perú) por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1-2026. Los chalacos jugarán de locales, por ende, el partido será en el estadio Miguel Grau ubicado en el Callao. CD Moquegua y Sport Boys lucharán por sumar puntaje en el torneo, ubicándose (previo al juego) con 3 y 4 puntos acumulados en la tabla.

No te pierdas el partido, incidencias y detalles de su emisión. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.