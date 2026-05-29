Sport Boys y Comerciantes Unidos se enfrentarán este sábado por la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el estadio Miguel Grau. Consulta cómo seguir el encuentro del torneo. En las siguientes líneas te damos más detalles del partido, emisión, horario y más de la liga profesional de fútbol peruana.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Boys vs Comerciantes Unidos por la última fecha del Torneo Apertura 2026?

El partido entre Sport Boys vs Comerciantes Unidos se jugará el sábado 30 de mayo en el estadio Miguel Grau

¿Dónde ver Sport Boys vs Comerciantes Unidos en vivo?

El partido entre Sport Boys vs Comerciantes Unidos por la última fecha del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs Comerciantes Unidos?

Perú, Colombia, Ecuador: 17:30 hrs

Venezuela: 18:30 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 19:30 hrs.



