Cusco y Sport Boys miden fuerzas este sábado por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Miguel Grau, ubicado en el Callao. Sigue el encuentro y el intento de ambos equipos por mantenerse o ascender en la tabla del torneo. Consulta detalles del juego: horario, canal y más de la emisión.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Boys vs Cusco por la fecha 15 del Torneo Apertura?

El partido Sport Boys vs Cusco está programado para el sábado 16 de mayo en el Estadio Miguel Grau, ubicado en el Callao.

Cusco FC y Juan Pablo II se enfrentarán en la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1-2026 | Foto: Cusco FC Facebook

¿Dónde ver Sport Boys vs Cusco EN VIVO por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido entre Cusco y Sport Boys por la fecha 15 del Torneo Apertura de Liga 1 será emitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs Cusco por la fecha 15 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 20:30 hrs

Venezuela: 21:30 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 22:30 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 15 de la Liga 1 2026