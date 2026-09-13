Este domingo 13 de septiembre, Sport Boys y Deportivo Garcilaso se enfrentan por la novena jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El conjunto chalaco llega a este encuentro tras una victoria y una derrota, mientras Deportivo Garcilaso ha cobrado dos victorias en las dos últimas fechas. Garcilaso buscará repetir el resultado frente a Boys. No te pierdas este encuentro, te contamos el horario, dónde verlo y todos los detalles de la transmisión.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Boys vs Deportivo Garcilaso EN VIVO?

El partido Sport Boys vs Deportivo Garcilaso por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este domingo 13 de septiembre en el estadio Miguel Grau (ubicado en el Callao).

¿A qué hora juegan Sport Boys vs Deportivo Garcilaso EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 2:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 3:00 p.m

¿Dónde ver Sport Boys vs Deportivo Garcilaso EN VIVO?

La transmisión del partido de Sport Boys vs Deportivo Garcilaso por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.