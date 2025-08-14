Sport Boys vs Deportivo Garcilaso en vivo
Sport Boys vs Deportivo Garcilaso en vivo
Redacción EC
Redacción EC

vs se enfrentan EN VIVO este viernes en el marco de la fecha 6 del . Este encuentro se llevará a cabo desde el estadio Miguel Grau del Callao a las 20:00 hora peruana. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Los partidos de la liga profesional peruana son transmitidos EN VIVO a todo el Perú en TV por la señal de L1 MAX (Liga1 MAX). También podrás seguir la cobertura minuto a minuto desde la sección Deporte Total de El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC