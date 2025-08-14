Sport Boys vs Deportivo Garcilaso se enfrentan EN VIVO este viernes en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este encuentro se llevará a cabo desde el estadio Miguel Grau del Callao a las 20:00 hora peruana. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Los partidos de la liga profesional peruana son transmitidos EN VIVO a todo el Perú en TV por la señal de L1 MAX (Liga1 MAX). También podrás seguir la cobertura minuto a minuto desde la sección Deporte Total de El Comercio.