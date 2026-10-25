Este domingo, Sport Boys jugará con FC Cajamarca por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. A estas alturas del torneo, Sport Boys viene de dos derrotas frente a Alianza Atlético y Juan Pablo II. Por el contrario, FC Cajamarca no ha sumado puntos con 0 goles frente a ADT y una derrota frente a CD Moquegua. Si no quieres perderte este encuentro, aquí te contamos todos los detalles del partido: horario, canal de transmisión y cómo verlo en vivo.

¿Cuándo y dónde ver Sport Boys vs FC Cajamarca en la fecha 13 del Torneo Clausura 2026?

El partido Sport Boys vs FC Cajamarca se juega este domingo 25 de octubre en el Estadio Miguel Grau, ubicado en el Callao.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs FC Cajamarca en la fecha 13 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:30 p.m

¿Dónde ver el Sport Boys vs FC Cajamarca en vivo por TV?

La transmisión del partido de Sport Boys vs FC Cajamarca por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.