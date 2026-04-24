Sport Boys jugará frente a Juan Pablo II por la jornada 12 del Torneo Apertura de Liga 1 desde el Estadio Miguel Grau del Callao. Ambos equipos buscarán sumar puntos para continuar subiendo en la tabla. Consulta detalles del juego: horario, canal y más de la emisión.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Boys vs Juan Pablo II por la fecha 12 del Torneo Apertura?

El partido Sport Boys vs Juan Pablo II está programado para el sábado 25 de marzo en el Estadio Miguel Grau del Callao

¿Dónde ver Sport Boys vs Juan Pablo II EN VIVO por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido entre Sport Boys vs Juan Pablo II por la fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1 será emitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega Sport Boys vs Juan Pablo II por la fecha 12 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 19:00 hrs

Venezuela: 20:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 21:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 12 de la Liga 1 2026