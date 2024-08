Sport Boys vs. Los Chankas EN VIVO ONLINE EN DIRECTO y GRATIS por internet. El cuadro rosado y el conjunto de Andahuaylas disputarán un duelo clave por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El partido está programado para este sábado 10 de agosto desde las 3 p.m. de Perú en el estadio Miguel Grau del Callao. Este choque es esencial en los objetivos de ambos clubes: los locales buscan sacudirse del momento irregular por el que atraviesan, mientras que la visita necesita sumar para aspirar a clasificar a un torneo internacional. Si deseas seguir cada detalle de este nuevo partido de Sport Boys y Los Chankas, a continuación te contaremos el horario, dónde ver por televisión, su lugar en la tabla de posiciones de la Liga 1 y más.

Los ‘chalacos’ no saben lo que es ser regulares en el torneo. No han sido capaces de hilar buenos resultados de manera seguida. La última derrota 3-1 ante Cusco en la ciudad imperial remeció el presente del equipo rosado, que ahora no tiene otra opción que ganar en casa para ir saliendo del mal momento. En el Apertura quedaron en el puesto 12, por lo que tienen la necesidad de mostrar otra cara en el Torneo Clausura.

Los Chankas, por su parte, siguen manteniendo un nivel más que interesante y ya se perfilan como uno de los clubes sorpresa. En el Torneo Apertura quedó a mitad de tabla y en este comienzo del Clausura está cerca de los líderes. En su último encuentro, mostrando gran rebeldía y pasajes de buen fútbol, empataron 0-0 ante Cienciano en Cusco, y antes habían igualado de local ante Sporting Cristal.

¿Dónde ver en TV, Sport Boys vs. Los Chankas EN VIVO?

Este partido, a excepción de la mayoría de la Liga 1, puedes verlo por la señal de Gol Perú para todo el país. También, podrás seguir las incidencias por la web de DT El Comercio.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs. Los Chankas EN VIVO y ONLINE?

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas



Qué canal pasa el Sport Boys vs. Los Chankas

Este duelo, tan esperado por las hinchadas de los dos clubes, será transmitido por Gol Perú.

Dónde juegan Sport Boys vs. Los Chankas

Este partido se jugará en el estadio Miguel Grau del Callao.

¿En qué posición de la tabla del Torneo Clausura están Sport Boys vs. Los Chankas?

Sport Boys (puesto 12 con 6 puntos)

Los Chankas ( puesto 9 con 8 puntos)

¿Cuáles fueron los últimos resultados entre Sport Boys vs. Los Chankas?

Los Chankas 2 - 0 Sport Boys

Los Chankas 0 - 0 Sport Boys

Sport Boys 1 - 0 Los Chankas

Próximos partidos de Sport Boys en Perú - Liga 1 2024

Fecha 7: vs César Vallejo: 16 de agosto - 15:15 horas

Fecha 8: vs Carlos A. Mannucci: 21 de agosto - 15:00 horas

Fecha 9: vs Alianza Atlético: 24 de agosto - 12:50 horas

Fecha 10: vs Grau: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Universitario: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Los Chankas en Perú - Liga 1 2024

Fecha 7: vs Carlos A. Mannucci: 18 de agosto - 15:00 horas

Fecha 8: vs Grau: 21 de agosto - 13:00 horas

Fecha 9: vs Alianza Lima: 24 de agosto - 15:20 horas

Fecha 10: vs Melgar: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs UTC: Fecha y horario a confirmar

Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura 2024

Sábado 3 de agosto

Comerciantes Unidos 1-3 Alianza Lima (Finalizado / estadio Germán Contreras)

Cienciano 0‑0 Los Chankas (Finalizado / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

César Vallejo 0‑2 Deportivo Garcilaso (Finalizado / estadio Mansiche)

Domingo 4 de agosto

Sporting Cristal 4‑0 Carlos Mannucci (Finalizado / estadio Alberto Gallardo)

Unión Comercio 2-1 Melgar (Finalizado / estadio Carlos Vidaurre)

ADT 1-2 Atlético Grau (Finalizado / estadio Unión)

Universitario 1-0 UTC (Finalizado / estadio Nacional)

Lunes 5 de agosto

Alianza Atlético 1-1 Sport Huancayo (Finalizado | estadio Campeones del 36)

Cusco FC 3-1 Sport Boys (Finalizado | estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Cuál es la programación de la fecha 6 del Torneo Clausura 2024

Viernes 9 de agosto

- UTC vs Unión Comercio (15:00 horas / estadio Germán Contreras / Liga 1 Max)

Sábado 10 de agosto

- Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético (15:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max)

- Sport Boys vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Miguel Grau / GOLPERU)

- Melgar vs Comerciantes Unidos (17:30 horas / estadio Monumental UNSA / Liga 1 Max)

- Alianza Lima vs ADT (20:15 horas / estadio Alejandro Villanueva / Liga 1 Max)

Domingo 11 de agosto

- Atlético Grau vs Sporting Cristal (13:00 horas / estadio Campeones del 36 / Liga 1 Max)

- Carlos A. Mannucci vs Cienciano (15:00 horas / estadio Mansiche / GOLPERU)

- Sport Huancayo vs Universitario de Deportes (15:15 horas / estadio IPD de Huancayo / Liga 1 Max)

- Cusco FC vs César Vallejo (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max)