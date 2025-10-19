Sport Boys vs Melgar en vivo: a qué hora inicia y dónde ver el Torneo Clausura

Este lunes 20 de octubre a las 6:00 p.m. (hora local de Perú) Sport Boys se enfrentará a Melgar por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. El partido se jugará en el Estadio Miguel Grau ubicado en el Callao. En este contexto, ambos equipos se juegan metas distintas. El conjunto arequipeño busca asegurar su pase a la Copa Libertadores tras seis partidos consecutivos en los que no ha conocido derrota (3 empates y 3 victorias). Por otro lado, la escuadra chalaca luchará para no caer en el descenso tras su derrota de 3-1 ante Alianza Lima; resultado que la ubicó en la posición 15 de la tabla. No te pierdas este encuentro desde la cobertura de El Comercio. Por último, recuerda que puedes sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de Gol Perú en los canales 14 y 714 HD de Movistar. Asimismo, puedes seguir la transmisión de la Liga 1 por L1Max y L1Play a través de ClaroTV y DirecTV.