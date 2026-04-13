Esta semana se da inicio a la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este martes 14 de abril, Sport Boys se enfrentará a Melgar y medirán fuerzas para sumar puntos a sus respectivos equipos. El partido tendrá lugar en el Estadio Miguel Grau, en Callao. Conoce todos los detalles del juego: horario, canal y más de la emisión de la Liga Peruana.

¿Dónde ver Sport Boys vs Melgar EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido Sport Boys vs Melgar por la fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 podrá sintonizarse a través de la señal de L1 MAX. Este canal está disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega Sport Boys vs Melgar por la fecha 10 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 20:00 hrs

Venezuela: 21:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 22:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver Sport Boys vs Melgar por la fecha 10 de la Liga 1 2026