Este sábado 4 de octubre a las 7:00 p.m. (horario local peruano) Sport Boys se enfrentará a Sport Huancayo por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido se jugará en el estadio Miguel Grau ubicado en el Callao. A estas alturas del torneo Clausura, Sport Boys se encuentra en la posición 14 de la tabla del Clausura, mientras su oponente mejor posicionado se ubica en el séptimo puesto. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Sigue la transmisión de los partidos por L1 MAX y L1 Play. Finalmente, El Comercio también cubrirá el partido desde su sección Deporte Total.