Continúa con los próximos partidos de la fecha 8 del Torneo Apertura. Este domingo 22 de marzo, Sport Boys se enfrentará a Sport Huancayo por una nueva jornada del torneo de la Liga 1 2026. Conoce los detalles del encuentro en la siguiente nota.

¿Dónde ver Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO por la fecha 8 de la Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Sport Boys y Sport Huancayo EN VIVO por el partido de la fecha 8 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

Sport Huancayo vs FC Cajamarca en vivo: hora y dónde ver la Liga 1-2026 | Foto: Facebook

¿A qué hora juega Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO por la fecha 8 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 18:00 hrs

Venezuela: 19:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 20:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver Sport Boys vs Sport Huancayo por la fecha 8 de la Liga 1 2026