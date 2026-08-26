Se terminó la incertidumbre sobre el escenario del Sport Boys vs. Sporting Cristal. El partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se disputará este domingo 30 de agosto en el estadio Miguel Grau del Callao, luego de que se aprobara oficialmente el cambio de sede.

De esta manera, el conjunto rosado podrá ejercer su localía en el escenario que habitualmente utiliza, dejando atrás la posibilidad de jugar en el estadio Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador, recinto que aparecía inicialmente en la programación oficial, según información del periodista Gustavo Peralta.

MIRA AQUÍ: Boys quiere ser local en el Miguel Grau ante Cristal y ya hizo el pedido formal

Liga 1 aprobó el cambio de sede

La modificación llegó después de las gestiones realizadas por Sport Boys. El club presentó el pedido formal para utilizar nuevamente el Miguel Grau, luego de que el estadio quedara inicialmente fuera de consideración debido a la realización del evento “EL CHIMPUNAZO 2026”.

El pedido del conjunto chalaco recibió una respuesta favorable después de que se acordara reprogramar dicho evento, dejando el recinto disponible para el compromiso deportivo.

Con la aprobación correspondiente, ya no habría inconvenientes con los permisos de las autoridades para que el partido se desarrolle en el Callao.

Conoce todos los partidos y horarios de la fecha 7 de la Liga 1. Foto: @Liga1TeApuesto

¿Qué había pasado con el estadio Miguel Grau?

La situación comenzó a cambiar el martes, cuando se conoció que el evento programado en el Miguel Grau tendría una nueva fecha y el estadio quedaría disponible para el Sport Boys vs. Sporting Cristal.

Hasta ese momento, la Liga 1 había establecido al estadio de Villa El Salvador como escenario del encuentro. Incluso, la programación oficial publicada inicialmente mantenía ese recinto para el duelo del domingo.

Sport Boys, sin embargo, insistió en regresar al Callao y realizó las gestiones necesarias para concretar el cambio.

CONFIRMADO: El Sport Boys vs Sporting Cristal se jugará este domingo en el estadio Miguel Grau del Callao.

Paso a paso y en lo formal, hoy se dio la aprobación oficial de la Liga para el cambio de sede y no habrá inconvenientes con los permisos de las autoridades. https://t.co/7vSaADbY4h — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) August 26, 2026

Sport Boys vs. Sporting Cristal: programación oficial

El partido mantiene la fecha y el horario que habían sido establecidos desde el inicio. Los detalles del encuentro son:

Partido: Sport Boys vs. Sporting Cristal

Torneo: Liga 1 2026 – Torneo Clausura

Fecha: domingo 30 de agosto

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: Miguel Grau del Callao

Fecha: jornada 7

¿Dónde ver Sport Boys vs. Sporting Cristal?

El partido será transmitido por L1 MAX, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los encuentros de la Liga 1.

Además, el encuentro tendrá una condición particular: solo podrá ingresar hinchada local, según la información difundida tras la confirmación del cambio de escenario.

Sport Boys llega en gran momento al duelo

El cuadro rosado afrontará el compromiso con confianza después de golear 5-1 a Cienciano en la sexta fecha del Clausura, precisamente en el Miguel Grau.

Sport Boys buscará aprovechar nuevamente su localía para intentar sumar tres puntos frente a un Sporting Cristal que viene de perder 3-1 ante Alianza Atlético en Sullana.

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