Sport Boys recibe una buena noticia: Liga 1 aprueba el Miguel Grau para enfrentar a Sporting Cristal. Foto: WalterELMAGO
Sport Boys recibe una buena noticia: Liga 1 aprueba el Miguel Grau para enfrentar a Sporting Cristal. Foto: WalterELMAGO
/ WalterELMAGO
Por Redacción EC

Se terminó la incertidumbre sobre el escenario del Sport Boys vs. Sporting Cristal. El partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se disputará este domingo 30 de agosto en el estadio Miguel Grau del Callao, luego de que se aprobara oficialmente el cambio de sede.

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