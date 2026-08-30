Por Redacción EC

Sport Boys vs Sporting Cristal EN VIVO: partido por el Torneo Clausura

Previa
  • Así anuncia Sport Boys el partido de este domingo ante Sporting Cristal en el Callao
Previa
  • A mitad de semana, los rimenses lograron pasar a semifinales de la Copa de la Liga 2026 tras dejar en el camino a Sport Huancayo. 
Previa
  • Por su parte, Sporting Cristal, que ocupa el séptimo lugar en la tabla con 10 puntos, perdió en la fecha pasada por 3-1 ante Alianza Atlético en Sullana. Los celestes necesitan sumar de a tres en este encuentro ante Boys para no perder de vista los primeros lugares del torneo. 
Previa
  • Sport Boys , cuarto en la tabla del Clausura con 11 puntos, llega a este encuentro con la moral al tope tras golear en la fecha pasada por 5-1 a Cienciano . Asimismo, a mitad de semana, el conjunto rosado venció por penales a Atlético Grau y pasó a semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026.
Previa
  • Si deseas ver la transmisión de Liga 1 Max vía streaming, podrás verlo por la web de L1Max o también, mediante DGO, Zapping TV, Mi Fibra, Win, entre otras plataformas. 
Previa
  • El canal Liga 1 MAX transmitirá el partido EN VIVO. Para obtener esta señal debes contratarla a través de los distintos teleoperadores de cable como Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Direc TV, entre otros.
Previa
  • El partido comenzará a las 3:30 p.m. y el escenario será el estadio Miguel Grau del Callao, donde juega de local el conjunto porteño.
Previa
  • Partidazo en el Callao. Sport Boys recibe esta tarde a Sporting Cristal en el partido correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Sigue todos los detalles de este encuentro aquí en El Comercio.

SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Icono Email
buenas.practicas@comercio.com.pe