Sport Boys vs Sporting Cristal EN VIVO: partido por el Torneo Clausura
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- A mitad de semana, los rimenses lograron pasar a semifinales de la Copa de la Liga 2026 tras dejar en el camino a Sport Huancayo.
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- Por su parte, Sporting Cristal, que ocupa el séptimo lugar en la tabla con 10 puntos, perdió en la fecha pasada por 3-1 ante Alianza Atlético en Sullana. Los celestes necesitan sumar de a tres en este encuentro ante Boys para no perder de vista los primeros lugares del torneo.
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- Sport Boys , cuarto en la tabla del Clausura con 11 puntos, llega a este encuentro con la moral al tope tras golear en la fecha pasada por 5-1 a Cienciano . Asimismo, a mitad de semana, el conjunto rosado venció por penales a Atlético Grau y pasó a semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026.
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- Si deseas ver la transmisión de Liga 1 Max vía streaming, podrás verlo por la web de L1Max o también, mediante DGO, Zapping TV, Mi Fibra, Win, entre otras plataformas.
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- El canal Liga 1 MAX transmitirá el partido EN VIVO. Para obtener esta señal debes contratarla a través de los distintos teleoperadores de cable como Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Direc TV, entre otros.
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- El partido comenzará a las 3:30 p.m. y el escenario será el estadio Miguel Grau del Callao, donde juega de local el conjunto porteño.
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- Partidazo en el Callao. Sport Boys recibe esta tarde a Sporting Cristal en el partido correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Sigue todos los detalles de este encuentro aquí en El Comercio.
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