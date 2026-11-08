Este fin de semana, Sport Boys jugará contra UTC Cajamarca por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. A solo una fecha para terminar el torneo peruano, Sport Boys llega al compromiso tras empatar con Universitario 2-2. Por otro lado, UTC Cajamarca llega al encuentro tras caer ante Deportivo Garcilaso 3-2. Consulta en la siguiente nota la previa, el horario y más detalles de la transmisión.

¿Cuándo y dónde ver Sport Boys vs UTC Cajamarca por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026?

El partido de Sport Bos y UTC Cajamarca se juega este domingo 8 de noviembre en el Estadio Miguel Grau del Callao.

¡Plan Centenario! Sport Boys asegura la continuidad de Carlos Zambrano para el 2027. (Foto: Sport Boys)

¿A qué hora juegan Sport Boys vs UTC Cajamarca por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:30 p.m

¿Dónde ver Sport Boys vs UTC Cajamarca en vivo por TV?

La transmisión del partido de Sport Boys vs UTC Cajamarca por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.