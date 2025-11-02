Sport Boys y UTC Cajamarca jugarán, este domingo 2 de noviembre a las 6:00 p.m. (horario de Perú), la jornada 17 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. El partido tendrá lugar en el Estadio Miguel Grau ubicado en el Callao. A estas alturas del torneo, Sport Boys y UTC se ubican en el puesto 13 y 17 respectivamente. El cuadro chalaco viene de una victoria frente a Melgar y una derrota frente a Alianza. Por su lado UTC, ha reunido dos victorias en las dos últimas fechas con Atlético Grau y Alianza Universidad.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Puedes sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de Gol Perú en los canales 14 y 714 HD de Movistar. Asimismo, puedes seguir la transmisión de la Liga 1 por L1Max y L1Play a través de ClaroTV y DirecTV.