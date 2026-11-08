Por Redacción EC

El fútbol quedó en segundo plano en la previa del encuentro entre Sport Boys y UTC. Los futbolistas del conjunto chalaco protagonizaron un emotivo gesto con su compañero Luis Urruti, quien atraviesa un difícil momento personal tras el fallecimiento de su madre.

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