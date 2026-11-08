El fútbol quedó en segundo plano en la previa del encuentro entre Sport Boys y UTC. Los futbolistas del conjunto chalaco protagonizaron un emotivo gesto con su compañero Luis Urruti, quien atraviesa un difícil momento personal tras el fallecimiento de su madre.

Antes del compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1, los jugadores rosados posaron juntos detrás de una pancarta con un mensaje dedicado al atacante uruguayo: “Cristina, descansa tranquila. Tu hijo está en casa”.

El homenaje, acompañado de una imagen y detalles en color rosado, también incluyó una dedicatoria de la Barra Popular Juventud Rosada. De esta manera, el plantel y la hinchada expresaron su solidaridad con Urruti y le hicieron sentir su respaldo en medio de este complicado momento.

El gesto refleja el compañerismo y la unión dentro del vestuario de Sport Boys, que decidió enviarle un mensaje de cariño a uno de sus integrantes antes de afrontar un nuevo compromiso en el campeonato nacional.

Así, más allá de lo que suceda en el campo de juego ante UTC, el equipo del Callao tuvo un detalle especial para acompañar a Luis Urruti, recordándole que no está solo y que cuenta con el apoyo de toda la familia rosada.