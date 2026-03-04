Sport Boys llegó a un acuerdo de palabra con Carlos Zambrano y Miguel Trauco, exdefensores de Alianza Lima que fueron separados por el ‘Caso Hyatt’.

Fuentes de El Comercio pudieron confirmar que Zambrano y Trauco firmarán en las próximas horas por el conjunto rosado.

Asimismo, Martín Noriega, administrador de Sport Boys, confirmó el acuerdo.

“Hemos llegado a un acuerdo de palabra con Zambrano y Trauco, con cláusulas que van a proteger a la institución”, afirmó.

El directivo, además, indicó que el contrato a ambos jugadores está contemplado hasta el final del Torneo Clausura.