Sport Huancayo confirmó los puntos autorizados para la venta de entradas del partido frente a Universitario de Deportes, correspondiente a la última fecha del Clausura de la Liga 1. Luego de los inconvenientes registrados en la primera sede de venta, el club anunció nuevas disposiciones para que los hinchas puedan adquirir sus boletos sin recurrir a intermediarios.

A través de una publicación en sus redes sociales, el conjunto huancaíno informó que la venta comenzará este martes 17 de noviembre y contará con dos puntos autorizados: uno en Huancayo y otro en Lima, específicamente en el Estadio Monumental de Ate, recinto deportivo de Universitario.

¿Dónde comprar las entradas para el Sport Huancayo vs. Universitario?

De acuerdo con el comunicado del club, los aficionados tendrán dos alternativas para adquirir sus boletos:

Huancayo: jirón Loreto 839, en las tiendas Manchete. La atención será de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

jirón Loreto 839, en las tiendas Manchete. La atención será de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Lima: Estadio Monumental de Ate, en la boletería de la tribuna sur. El horario de atención será de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Ambos establecimientos fueron identificados por Sport Huancayo como los únicos puntos de venta autorizados para este compromiso. Asimismo, la institución recomendó a los hinchas evitar las estafas y la compra de entradas falsificadas.

Cambio de decisión: Sport Huancayo confirmó dónde recibirá a Universitario en la última fecha. (Foto: Fernando Sangama| GEC)

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido?

El precio general de los boletos para el encuentro entre Sport Huancayo y Universitario será de S/200.

En cuanto al ingreso de menores, los niños de hasta cinco años no pagarán entrada, pero deberán estar acompañados por un padre de familia y presentar su DNI físico.

Por otro lado, las tribunas habilitadas para este compromiso en el estadio IPD de Huancayo serán Oriente y Occidente. Las zonas populares Norte y Sur no estarán disponibles.

𝑨𝑻𝑬𝑵𝑪𝑰Ó𝑵 🚨 📍 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒐 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒆𝒏 𝑳𝒊𝒎𝒂: Estadio Monumental – Boletería Sur. 🕙 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐: 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 🎟️ 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍: S/ 200 📅 Desde este martes 17 de noviembre. https://t.co/NJ3jfDrcrZ — Club Sport Huancayo (@clubshuancayo) November 17, 2026

¿Cuándo juegan Sport Huancayo y Universitario?

El partido entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes se disputará este domingo 22 de noviembre, desde las 3:00 p. m., en el estadio IPD de Huancayo.

El conjunto crema tendrá que visitar al equipo huancaíno en el último partido de la Liga 1, con la expectativa de ganar, esperar los otros resultados y coronarse ganador del Torneo Clausura.

VIDEO RECOMENDADO