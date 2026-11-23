Sport Huancayo comenzó a planificar su próximo desafío deportivo con una decisión importante: asegurar la continuidad de Javier Sanguinetti, uno de los futbolistas más determinantes de su plantel. Tras conquistar por primera vez el Torneo Clausura 2026, la institución huancaína confirmó que el mediocampista seguirá defendiendo sus colores hasta 2028.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales del club, que compartió un mensaje para comunicar la renovación del futbolista argentino-boliviano: “El ‘mago’ se queda en Huancayo. Seguirá siendo del ‘rojo matador’ hasta el 2028”.

El anterior contrato de Sanguinetti concluía al finalizar la presente temporada. Sin embargo, sus destacadas actuaciones y su influencia en el funcionamiento ofensivo del equipo convencieron a la dirigencia de extender su permanencia por dos años más.

La renovación llega en un momento especial para el mediocampista, quien fue protagonista de la histórica consagración de Sport Huancayo en el Torneo Clausura. Precisamente, su doblete frente a Universitario de Deportes fue determinante para alcanzar este primer título en el certamen.

Javier Sanguinetti. (Foto: ITEA Sports)

Javier Sanguinetti: los números que respaldan su renovación con Sport Huancayo

Desde su llegada a comienzos de 2025, Javier Sanguinetti se convirtió en uno de los principales referentes futbolísticos del conjunto huancaíno. Su capacidad para generar juego, incorporarse al ataque y encontrar espacios cerca del área rival le permitió marcar diferencias desde sus primeras presentaciones.

En su primera temporada registró 11 goles y 7 asistencias en 32 partidos. Su rendimiento mejoró durante la campaña 2026, en la que acumuló 12 anotaciones y 7 asistencias en 30 encuentros oficiales de la Liga 1.

De esta manera, el mediocampista suma 23 goles y 14 asistencias en sus dos temporadas con Sport Huancayo, estadísticas que explican su importancia dentro del proyecto deportivo y el interés de la institución por asegurar su continuidad.

Más allá de sus aportes ofensivos, Sanguinetti también asumió un papel de liderazgo dentro del vestuario. Su experiencia y recorrido le han permitido orientar a los futbolistas más jóvenes, compartir consejos y contribuir al crecimiento de los nuevos talentos del equipo.

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