icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Richard Pellejero es la cabeza detrás del éxito de Sport Huancayo en la Liga 1. (Foto: Facebook / Sport Huancayo)
Richard Pellejero es la cabeza detrás del éxito de Sport Huancayo en la Liga 1. (Foto: Facebook / Sport Huancayo)
Por Marco Quilca León

Ocho triunfos en los últimos nueve partidos, 31 puntos y un liderato -junto a Sporting Cristal- que lo convierte en la gran sorpresa del Torneo Clausura. Sport Huancayo atraviesa su mejor momento de la temporada y lo confirmó con el 2-0 ante Alianza Atlético. Detrás de esta racha aparece Richard Pellejero, un entrenador uruguayo que encontró la fórmula para potenciar al equipo huancaíno y que, antes de dirigir, fue protagonista de una de las luchas colectivas más importantes del fútbol de su país.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Detrás de la historiaAclara a la audiencia como se reporteó una noticia.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?