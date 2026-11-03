Ocho triunfos en los últimos nueve partidos, 31 puntos y un liderato -junto a Sporting Cristal- que lo convierte en la gran sorpresa del Torneo Clausura. Sport Huancayo atraviesa su mejor momento de la temporada y lo confirmó con el 2-0 ante Alianza Atlético. Detrás de esta racha aparece Richard Pellejero, un entrenador uruguayo que encontró la fórmula para potenciar al equipo huancaíno y que, antes de dirigir, fue protagonista de una de las luchas colectivas más importantes del fútbol de su país.

Pellejero se convirtió en el entrenador con más victorias consecutivas en la historia del club, al superar la marca de seis triunfos que había conseguido el argentino Walter Lizárraga entre el cierre de 2014 y el inicio de 2015, según reveló el periodista Roberto M. Gando. El ‘Rojo Matador’ no solo gana: lo hace con contundencia y se sostiene en lo más alto de la clasificación, con 31 unidades.

La transformación también se refleja en el rendimiento individual. Piero Magallanes es uno de los futbolistas que mejor ha aprovechado el momento del equipo bajo la conducción del uruguayo. Sus actuaciones con la camiseta huancaína le permitieron recibir el llamado de Mano Menezes a la selección peruana, una muestra de cómo el buen presente colectivo puede abrirle nuevas puertas a sus jugadores.

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La increíble historia de Richard Pellejero

Para entender al entrenador que hoy celebra una racha histórica en la Liga 1, hay que regresar a Uruguay. Antes de dedicarse a dirigir, Pellejero fue futbolista profesional y capitán de Cerro, club con el que construyó buena parte de su carrera. Su experiencia como jugador estuvo marcada por una realidad que conoció de cerca: las dificultades económicas de los clubes y los problemas de sus compañeros para cobrar sus salarios.

Esa realidad lo llevó a convertirse en uno de los rostros visibles de “Más Unidos Que Nunca” (MUQN), un movimiento que surgió en 2016 y reunió a más de 500 futbolistas de primera y segunda división del fútbol uruguayo. La agrupación reclamaba cambios en la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, mejores condiciones laborales y mayor transparencia en el manejo de los derechos de imagen de los jugadores.

La protesta fue más allá de las declaraciones. En octubre de 2017, los futbolistas decidieron paralizar las actividades del fútbol uruguayo para exigir una asamblea y cuestionar a la dirigencia de la Mutual, al considerar que no representaba sus intereses. Pellejero participó activamente en aquel conflicto, que puso sobre la mesa las condiciones en las que trabajaban muchos profesionales y la necesidad de que los jugadores tuvieran mayor participación en las decisiones de su gremio.

Su postura tenía raíces personales. Durante su etapa en Cerro, el mediocampista vivió de cerca las dificultades económicas que atravesaba el club. En una entrevista con El Observador, se recordó que, ante los atrasos salariales, llegó a trabajar en un supermercado para salir adelante.

Pellejero se retiró del fútbol profesional en diciembre de 2019, a los 43 años, después de disputar su último partido con Cerro. Su camino lo llevó a Sport Huancayo, club al que llegó como entrenador en 2025 y al que volvió a dirigir en marzo de 2026. El presente le sonríe después de un Apertura complicado: el equipo encontró regularidad, recuperó confianza y transformó sus resultados hasta convertirse en protagonista del Clausura. La goleada ante Alianza Atlético, con cuatro tantos en el primer tiempo, fue otra muestra de ese cambio.

“¿No se preguntan por qué los árbitros peruanos no arbitran a nivel internacional?”

Pero Pellejero también se ha hecho notar en el fútbol peruano por sus cuestionamientos al arbitraje. Tras la derrota de Sport Huancayo ante Universitario, en mayo de 2026, el uruguayo expresó su molestia por las decisiones que, a su juicio, perjudicaban a su equipo y cuestionó la escasa presencia de árbitros peruanos en competiciones internacionales.

“¿Ustedes no se preguntan por qué los árbitros peruanos no arbitran a nivel internacional? No sé, alguna conclusión tiene que haber, ¿no? ¿Será porque son malos?”, lanzó en conferencia de prensa.

Richard Pellejero: "Ustedes se preguntan porque los árbitros peruanos no arbitran a nivel internacional alguna conclusión debe de haber, talvez son malos" La nota completa: https://t.co/BiW3tE9nLr #UniversitarioDeDeportes https://t.co/diRMtu8Kux — INKADIGITAL TV (@InkadigitalTv) May 31, 2026

No fue un episodio aislado. En otras intervenciones, el técnico volvió a criticar el desempeño de los de negro y sostuvo que las decisiones arbitrales condicionaban algunos partidos. Sus declaraciones alimentaron la polémica, aunque también dejaron ver una postura que ya había manifestado durante su carrera: la de no quedarse callado cuando considera que existen situaciones injustas.

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