El puesto 17 del Apertura parecía condenar a Sport Huancayo a una temporada sin grandes aspiraciones. Pero el fútbol peruano terminó encontrándose con otra versión del ‘Rojo Matador’: un equipo intenso, incómodo y cada vez más contundente. Richard Pellejero le cambió la cara en el Clausura, lo llevó hasta el título y ahora lo tiene frente a una nueva prueba: volver a medirse con Universitario, al que acaba de golear 4-1, por un lugar en la final nacional.

El ‘Rojo Matador’ no depende de un solo futbolista para hacer daño. Su propuesta reparte las responsabilidades ofensivas y encuentra soluciones desde distintos sectores del campo. Sanguinetti aporta conducción, llegada y gol; Magallanes ofrece desequilibrio y conexión; Luján y Huaccha suman movilidad, mientras que Porozo se convirtió en una pieza importante desde su incorporación para el Clausura. El ecuatoriano marcó seis goles y le dio otra alternativa al ataque.

El ‘Rojo Matador’ aplastó al equipo crema en la fecha 17 y levanta trofeo del Torneo Clausura (Foto: @Liga1)

La goleada ante Universitario retrató esa variedad. Sanguinetti y Porozo firmaron sendos dobletes, pero también hubo participación de Magallanes en la construcción de las jugadas. El equipo no necesitó esperar una inspiración individual: atacó con intensidad, encontró espacios y castigó cada desajuste crema.

En el fondo también construyó una de sus principales fortalezas. Con Ángel Zamudio como una de sus referencias bajo los tres palos, y defensores como Hugo Ángeles, Marcelo Gaona, Jimmy Valoyes y Jeremy Rostaing, Sport Huancayo terminó entre las defensas más sólidas del campeonato, con el segundo mejor registro de goles recibidos. Ricardo Salcedo, desde el mediocampo, fue otro de los nombres importantes para sostener el equilibrio.

El ‘Rojo Matador’ aplastó al equipo crema en la fecha 17 y levanta trofeo del Torneo Clausura (Foto: @Liga1)

La altura como argumento

La localía dejó de ser un dato geográfico para convertirse en una ventaja futbolística. Sport Huancayo ganó sus últimos seis partidos en casa y, en el Clausura, convirtió el estadio IPD en un escenario difícil para cualquier visitante. La intensidad con la que inicia los encuentros, sumada a las condiciones de jugar en la altura, suele obligar al rival a administrar esfuerzos y defender más cerca de su arco.

Rodrigo Parrilla, preparador físico del equipo, explicó parte de esa fortaleza después de la consagración: “De local siempre avasallamos a los rivales porque jugamos con intensidad. Les hacemos sentir la altura, la localía”. También destacó la respuesta del plantel durante el torneo: “Son unos leones y dejaron todo en este partido, como lo vienen haciendo durante todo el torneo”.

SPORT HUANCAYO ha ganado 10 de sus últimos 11 partidos de Liga 1 2026. Una verdadera locura su cierre de temporada. SPORT HUANCAYO ha cortado una racha de 6 partidos sin ganarle a UNIVERSITARIO en Primera División de Perú. SPORT HUANCAYO ha registrado su mayor triunfo ante UNIVERSITARIO en los últimos 10 años de Primera División de Perú. SPORT HUANCAYO termina siendo el club con más triunfos en el Torneo Clausura. Ganó 12 de 17. SPORT HUANCAYO suma 6 triunfos consecutivos jugando de local en Liga 1 2026. — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) November 22, 2026

Pellejero cambió la historia

El entrenador uruguayo también dejó su huella en los registros del club. Según informó el periodista Roberto M. Gando, superó la marca de seis victorias consecutivas que había establecido el argentino Walter Lizárraga entre el cierre de 2014 y el inicio de 2015, para convertirse en el técnico con más triunfos al hilo en la historia de Sport Huancayo.

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Su trabajo, además, empezó a reflejarse en el crecimiento de sus futbolistas. Piero Magallanes recibió el llamado de Mano Menezes a la selección peruana, una recompensa individual que también habla del momento colectivo del equipo. Sport Huancayo pasó de mirar la tabla desde abajo a discutirle el campeonato a los grandes. Y después de poner contra las cuerdas a Universitario con un 4-1, tendrá otra oportunidad de demostrar que su historia en este 2026 todavía no terminó: volverá a enfrentarse a los cremas en las semifinales.

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