Cambios en Sport Huancayo. Un día después de la derrota ante Sporting Cristal, por la Fase 2 de la Liga 1, el club huancaíno dio a conocer que Wilmar Valencia no va más como entrenador del equipo y le dio la bienvenida a la dupla técnica conformada por Javier Arce y Mifflin Bermúdez.

“El club Sport Huancayo informa a sus hinchas y medios de comunicación que el profesor Wilmar Valencia ya no forma parte de nuestra institución. Agradecemos su tiempo y profesionalismo dedicados al club y le deseamos los mejores éxitos en sus futuros proyectos”, indicó la entidad en un comunicado difundido en redes sociales.

Wilmar Valencia se unió a Sport Huancayo a inicios del 2020 e hizo clasificar al equipo a la Copa Sudamericana 2021, aunque no pudo superar la fase de grupos. Y el presente no es nada bueno: no pudo celebrar victoria alguna en los últimos quince partidos.

En el mismo pronunciamiento de este sábado, el club reportó la noticia de los reemplazantes: “Asimismo, le damos la bienvenida a los profesores Javier Arce y Mifflin Bermúdez, junto con los asistentes Nilton Díaz y Juan Carlos Sandi, quienes serán parte del nuevo comando técnico del ‘Rojo Matador’”.

Javier Arce estuvo hasta hace poco como director técnico de Atlético Grau, de la Segunda División del fútbol peruano. El preparador de 64 años, en su carrera en el banquillo, estuvo también al mando de Binacional, Cusco FC, Comerciantes Unidos, Unión Huaral, Sport Loreto, entre otros.

Arce y compañía tendrá la misión de recuperar a Sport Huancayo. El desafío más próximo es ante Cienciano, por la sexta jornada de la Fase 2 de la Liga 1.

